BH: Cheiro de gás leva à descoberta de mortes de mulher e criança em apartamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a avó e a neta foram identificadas como as vítimas fatais, enquanto uma terceira mulher foi encontrada desacordada e recebeu socorro da equipe de resgate.

Mulher e criança são encontradas mortas em apartamento em BH — Foto: CBMMG / Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (15), foi descoberto um trágico incidente em um apartamento no bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Infelizmente, duas vidas foram perdidas: uma senhora idosa e uma criança de 10 anos. Uma terceira mulher foi encontrada inconsciente no local.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), o síndico do prédio notou um forte cheiro de gás vindo do apartamento e acionou o Corpo de Bombeiros. Além disso, havia evidências de sangue no interior do imóvel.

As investigações preliminares sugerem que as vítimas são avó e neta, e que a mulher encontrada inconsciente é a mãe da criança e filha da idosa.

Da redação