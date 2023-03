Suspeita de planejar crime contra avó e neta, mulher é encontrada viva em apartamento de BH

Segundo relatos, Amanda Christina Souza Pinto, de 34 anos, teria tentado tirar sua própria vida.

Mulher e criança são encontradas mortas em apartamento em BH — Foto: CBMMG / Reprodução

Uma tragédia chocou o bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, quando uma mulher foi encontrada inconsciente em seu apartamento. Ela foi socorrida para o Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ela confessou ter cometido um crime terrível: ter matado a própria mãe e a filha dela.

As três viviam juntas no local. Segundo relatos policiais, Maria do Rosário de Fátima Pinto, de 67 anos, sustentava a filha e a neta. No entanto, na manhã de segunda-feira (13), Amanda Christina Souza Pinto, de 34 anos, teria enforcado Maria do Rosário até que ela perdesse a consciência. Amanda ainda afirmou aos policiais que se certificou de que a vítima não estava mais respirando.

A filha de Amanda, Agatha Alves Pinto, de 10 anos, acordou durante o incidente e bateu na porta do quarto, mas foi impedida de entrar pela mãe. Amanda saiu do quarto e mentiu para a filha, dizendo que Maria do Rosário havia falecido após passar mal. Amanda, que já havia decidido se matar, convenceu a filha a fazer o mesmo. A menina sugeriu que buscassem ajuda das autoridades ou serviço de saúde, mas Amanda negou.

Amanda tentou matar a filha com métodos diferentes, sem sucesso. Na terça-feira (14), ela optou por atacá-la da mesma forma como havia feito com Maria do Rosário. Depois de ter certeza de que a filha não estava mais respirando, Amanda provocou o vazamento do gás de cozinha. Ela ainda tentou despistar os vizinhos do cheiro, mas sem sucesso. Acabou sendo descoberta pelas autoridades, que a encontraram inconsciente no imóvel.

Amanda está se recuperando no pronto-socorro do Hospital João XXIII sob escolta policial. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Da redação, Djhessica Monteiro.