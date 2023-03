Túmulo do serial killer Lázaro Barbosa é violado mas Polícia desmente roubo de cabeça

O túmulo do serial killer Lázaro Barbosa, morto em agosto de 2021, foi violado em Cocalzinho, interior de Goiás, na quarta-feira (15). Apesar da violação, a Polícia Civil de Goiás afirmou que o caixão de Lázaro Barbosa estava intacto.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Informações preliminares diziam que a cabeça do serial killer teria sido retirada, mas ainda na quarta-feira (15) a corporação civil rechaçou esta informação

A história de Lázaro

O serial killer era investigado por mais de 30 crimes nos estados de Goiás, Bahia e Distrito Federal. A maioria é referente a latrocínios – roubos seguidos de mortes. A perseguição ao criminoso começou em agosto de 2021, após a morte de um empresário e de seus dois filhos, de 15 e 21 anos, a tiros e facadas, em Ceilândia (DF). A mulher e mãe dos rapazes ficou desaparecida por três dias – o corpo dela foi encontrado depois na beira de um córrego, próximo de onde a família morava.

À época, a polícia confirmou que Lázaro também era investigado pela morte de um caseiro no distrito de Girasssol, em Goiás, no dia 5 de junho, quatro dias antes do assassinato da família em Ceilândia.

Aos 20 anos, Lázaro respondeu a um processo por homicídio em Barra do Mendes, no interior da Bahia, onde nasceu. Em 2011, já em Ceilândia, foi condenado por estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois.

Após 20 dias de perseguição, Lázaro foi morto pela Polícia Civil de Goiás em agosto de 2021.

Da redação com CNN Brasil