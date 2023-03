Criminosos invadem casa, agridem morador e roubam objetos no Montreal

Criminosos invadiram uma casa e agrediram o seu morador na madrugada de terça-feira (14) no bairro Montréal. A vítima estava jantando quando a ação aconteceu.

Foto: Flávio Tavares / O TEMPO

Segundo boletim de ocorrência, o homem tem um bar anexo à casa. Uma dupla invadiu o local, estando um deles com uma arma artesanal, e começou a agredi-lo com chutes e golpes de faca. A vítima foi imobilizada com um lençol e foi amordaçado com uma camisa.

Os criminosos exigiam do homem dinheiro, enquanto reviravam todo o imóvel - a vítima apontou que mais duas pessoas tinham adentrado no imóvel na ação criminosa. Foram levados R$ 200, aparelhos celulares e outros objetos.

A vítima teve escoriações no rosto e nas costas, mas recusou atendimento. A Polícia Militar realizou o bloqueio do IMEI de um dos aparelhos celulares.

Os assaltantes não foram encontrados.

Da redação com Por Dentro de Tudo