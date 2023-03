Estudante é acusado de desviar meio milhão de reais de associação estudantil em Ouro Preto

Um estudante de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) é suspeito de desviar cerca de R$ 500 mil de uma república estudantil na cidade. O suspeito era tesoureiro da Associação República Partenon de Ouro Preto, que possui cerca de 60 pessoas. Os denunciantes pediram que o estudante seja investigado pelos crimes de furto qualificado, por abuso de confiança ou mediante fraude, e por lavagem de dinheiro. O recurso desviado pela república ao longo dos últimos 27 anos tinha como objetivo a aquisição de uma sede própria para a associação.

Associação República Partenon de Ouro Preto - Foto: Divulação

A quantia foi arrecadada com eventos organizados pelos moradores da república, como a tradicional festa de Carnaval. Com o valor em caixa, os associados iniciaram o processo de aquisição do imóvel avaliado em R$ 390 mil em 2022. Em dezembro do mesmo ano, o estudante de 25 anos, um dos moradores mais antigos da república, foi escolhido como responsável por gerenciar a conta bancária da associação. Segundo o documento, ele era um dos associados mais velhos e respeitados da república.

Uma notícia-crime foi enviada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e à Universidade Federal de Ouro Preto, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

