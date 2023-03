Bar na orla da Lagoa Paulino é palco de briga entre torcedores; entenda

As imagens mostram o grupo chegando no local e indo diretamente na mesa que se encontrava alguns dos torcedores do Cruzeiro, alguns deles usavam a camisa da Máfia Azul.

Imagem: Retirada do video

Na noite deste domingo (19), em um bar situado na orla da lagoa Paulino em Sete Lagoas. Um grupo de torcedores, supostamente do Atlético Mineiro, invadiu o bar onde se encontravam alguns torcedores do Cruzeiro.

De acordo com testemunhas, o grupo entrou no local e já foi agredindo a do Cruzeiro, chegando a atingir uma criança e uma mulher que tentou separar a briga. A confusão se espalhou pelo ambiente, derrubando diversas mesas e atingindo até mesmo os outros clientes do Bar que tentaram se proteger.

A polícia militar foi chamada, mas os agressores fugiram e ninguém foi preso até o momento.

Bar na orla da Lagoa Paulino é palco de briga entre torcedores



As imagens mostram o grupo chegando no local e indo diretamente na mesa que se encontrava alguns dos torcedores do Cruzeiro, alguns deles usavam a camisa da Máfia Azul. pic.twitter.com/5lyIYxQpKI — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 20, 2023

Da redação