Membro da torcida Galoucura é expulso pela diretoria após agressões na orla da Lagoa Paulino

Na noite deste domingo (19), uma confusão entre torcedores do Cruzeiro e Atlético ocorreu em um bar localizado na Lagoa Paulino. Em resposta ao incidente, as diretorias das duas torcidas organizadas emitiram comunicados. Desta vez, a Galoucura, torcida organizada do Atlético Mineiro, também se manifestou com uma nota no seu Instagram. Confira abaixo:

NOTA OFICIAL

A Diretoria do G.C.R.T.O GALOUCURA , diante do ajustamento do termo de conduta, vem a público informar que após apuração do incidente do último final de semana na cidade de Sete Lagoas , informamos que R.M.C esta EXPULSO da nossa torcida , mesmo não tendo seu cadastro regularizado perante a torcida , já está expulso por má conduta que não condiz com a ideologia da nossa torcida , deixamos claro que não compactuamos e repudiamos qualquer ato ou atitude que venha prejudicar o andamento de nossa entidade.



Informamos também que o líder da Galoucura Sete Lagoas A.F.G.C conforme o ajustamento de termo de conduta, está SUSPENSO por 3 meses de qualquer atividade da torcida, seja viagens, eventos da torcida, e frequentar a sede da torcida.



Ressaltamos que a caminhada hoje é outra, estamos trabalhando em prol da entidade, não ACEITAREMOS nenhuma conduta que seja prejudicial a torcida.



Diretoria Galoucura

