Bandidos levam objetos de casa em construção no Itapuã II

Criminosos invadiram uma casa em construção na madrugada de segunda (20) no Itapuã II. Diversos objetos foram levados do local, mas ninguém foi preso até então.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

A casa fica na Rua Jandaia. Um morador percebeu uma movimentação estranha no local - na porta, estava estacionado um Volkswagen Gol. Dois criminosos saíam dali com uma máquina de lavar roupa, ao perceber que estavam sendo observados, deixaram o objeto no chão e saíram no carro.

A Polícia Militar foi acionada: quando chegaram lá, encontraram o veículo novamente estacionado na porta da casa em construção, mas estava aberto. Alguns outros objetos domésticos também foram levados do local.

Até o momento ninguém foi preso.

