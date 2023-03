Homem agride ex-namorada na frente da Delegacia da PC e é preso em flagrante em BH

Uma situação inusitada ocorreu na tarde desta terça-feira (21) quando a equipe do Jornal O Tempo deixava uma coletiva de imprensa da Polícia Civil. Uma mulher começou a ser agredida pelo ex-namorado em uma praça em frente a delegacia, e foi preso após ser perseguido pelo policiais que presenciaram a cena.

Foto: Reprodução/Internet

O caso aconteceu na porta do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, no bairro São Cristóvão, na região Noroeste de Belo Horizonte. A agressão ocorreu na praça que fica em frente a delegacia e foi vista por muitas testemunhas. A vítima levou socos e chutes e gritou por socorro. Em um breve momento ela conseguiu se desvencilhar do agressor e correu em direção a delegacia, sendo perseguida pelo homem, que fugiu ao avistar os policiais.

A partir daí os policiais que flagraram a situação partiram em busca do agressor, que fugiu a pé pela avenida Antônio Carlos. O policial civil Luiz Albino, que conseguiu prender o suspeito, conta que não pensou em outra coisa a partir do momento que presenciou o caso.

“A gente voltava de uma outra diligência quando a gente depara com esse indivíduo agredindo a jovem e o instinto policial fala mais forte, e acabamos o perseguindo”, relata. “Depois de uma perseguição de viatura e a pé nós conseguimos encontrá-lo bem mais à frente. Ele atravessava a Antônio Carlos e a gente não conseguia acompanhar de carro, então descemos do veículo e conseguimos alcança-lo”, descreve.

A vítima, identificada como Eunície Manoela, disse à reportagem que o agressor é um ex-namorado. Ele já havia sido em ocasiões anteriores. “Ele tava super nervoso e queria que eu fosse embora com ele para me agredir. Houve uma agressão na rua, como vocês viram, e na hora eu só pensei em correr para dentro da delegacia”, relata. “Ele sempre era violento nas palavras, já havia falado que iria arrancar minha cabeça uma vez, mas nunca tinha me agredido fisicamente”, descreve Euníce.

O agressor, um jovem de 21 anos, foi encaminhado para a delegacia onde o caso foi encerrado. Segundo a vítima, a ideia é que a denúncia seja levada adiante na Justiça, onde será requerida uma medida protetiva contra o agressor.

Com O Tempo