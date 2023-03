VÍDEO: Imprensa mineira e nacional repercute briga entre torcedores em bar de Sete Lagoas

A briga ente torcedores de Cruzeiro e Atlético protagonizada em um bar na orla da Lagoa Paulino na noite de domingo (19) ganhou destaque estadual. Diversos portais registraram o vídeo que movimentou as redes setelagoanas.

Foto: Montagem / SeteLagoas.com.br

A informação foi capa do G1 Minas Gerais, destacando que foi aberto inquérito para investigar o crime; o fato também virou assunto no R7, portal da RecordTV e no site da Rádio Itatiaia. A CNN Brasil, no programa CNN360º, registrou e comentou sobre o acontecimento.

A CNN Brasil e diversos veículos regionais repercutiram, na tarde desta terça-feira (21), a briga que aconteceu entre integrantes da Galoucura e torcedores que vestiam camisas da Máfia Azul em um bar de Sete Lagoas.

Veja mais detalhes: https://t.co/xlANMtMnQq pic.twitter.com/tzVaeUnzgH — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 21, 2023

Polícia Civil entra na história

Após a manifestação das torcidas organizadas (incluindo a expulsão de um dos integrantes da Galoucura de Sete Lagoas), a Polícia Civil de Sete Lagoas abriu inquérito para investigar o crime, primeiro para identificar os envolvidos na ação. "Por ser supostamente crime previsto no Código Penal (art. 137 - participar de rixa, salvo para separar os contendores), a ação penal pública é incondicionada, ou seja, não precisa de manifestação de qualquer pessoa para ser iniciada. Além disso, há conexão com o Estatuto do Torcedor", afirma a corporação.

Da redação