Bandidos aproveitam ausência de moradores, invadem casa no Portal da Serra e furtam carro

Após ação de bandidos que promoveram o terror no Morro do Claro, outra família de Sete Lagoas viveu um grande infortúnio, agora no Portal da Serra nessa terça (21).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Criminosos invadiram a casa e furtaram um Jeep Compass de cor branca; no momento, não havia nenhum morador no momento do crime. Não foi relatado que outros objetos tenham sido levados do imóvel. Acionada, a Polícia Militar realizou diligências mas não encontrou os suspeitos do crime. O veículo tem placa RVR 7E03.

Assalto no Morro do Claro

Este assalto aconteceu horas depois de uma caçada a um trio de criminosos que invadiu uma casa no bairro Morro do Claro na noite de segunda-feira (20) e roubou dois veículos e objetos variados. Envolvendo até helicóptero, os ladrões conseguiram fugir e ainda permanecem desaparecidos; já os veículos e aparelhos celulares das vítimas foram recuperados.

