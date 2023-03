Colisão na BR-251: Oito pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ônibus e carreta em Montes Claros

O ônibus partiu de Abaíra, cidade baiana, com destino à cidade de Santos, localizada no interior de São Paulo. Como resultado da colisão, a via ficou interditada e houve um longo congestionamento no trânsito.

Foto: CBMMG / Divulgação

Um acidente entre um ônibus e uma carreta ocorreu na BR-251, em Montes Claros, região Norte de Minas Gerais, resultando em oito pessoas encaminhadas para um hospital. O ônibus estava transportando 31 passageiros, sendo 29 adultos e duas crianças, no momento do acidente. O ocorrido se deu no final da tarde da última terça-feira (21).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os demais passageiros do ônibus sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento médico no próprio local. Não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde. O condutor da carreta também foi avaliado pela equipe médica.

O ônibus colidiu com a carreta que estava parada em uma fila de congestionamento provocada por outro acidente. As equipes verificaram que o veículo saiu da cidade de Abaíra, na Bahia, com destino a Santos, no interior de São Paulo.

Como resultado da colisão, houve um congestionamento de trânsito, o que levou à presença das equipes da Polícia Rodoviária Federal para orientar os motoristas. O trecho foi liberado ainda na noite do mesmo dia.

Da redação.