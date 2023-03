Suspeito de abusar sexualmente da filha de 12 anos é mantido em cativeiro, espancado e morto

Um homem de 43 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 12, foi mantido em cativeiro, espancado e morto por moradores do aglomerado Vila Aparecida, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22) na rua Gonçalves Magalhães, no Santa Mônica, que fica na mesma região. Uma equipe do Samu esteve no local e atestou o óbito. Até o momento, ninguém foi preso.

À Polícia Militar, moradores contaram que o grupo resolveu fazer Justiça com as próprias mãos após surgirem rumores dos abusos contra a criança. Segundo a PM, o irmão da vítima relatou que o crime no Vila Aparecida teria ocorrido há dois dias, na última segunda-feira (20).

Relatos das testemunhas apontam que o homem foi mantido em cativeiro e espancado dentro de um barracão no aglomerado. Policiais estiveram no local e encontraram manchas de sangue no chão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar vestígios do crime e o rabecão, para fazer a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a PM, o homem não apresentava ferimentos na cabeça e a causa da morte será identificada pelo exame de necropsia.

Uma investigação foi aberta pela PC para apurar a autoria, motivação e circunstâncias do crime. O caso está a cargo da 3ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios Venda Nova.

Com Hoje em Dia