Vereadores são acusados de exploração sexual infantil e acabam presos em Minas Gerais

A Polícia Civil prendeu dois vereadores da cidade de Jacinto e um terceiro indivíduo durante uma operação.

Foto: Divulgação/ Polícia Civil de Minas Gerais

Dois vereadores da cidade de Jacinto, em Minas Gerais, foram presos em uma operação da Polícia Civil na tarde de quarta-feira (22), sob suspeita de envolvimento em um esquema criminoso de extorsão, corrupção de menores, exploração sexual de crianças e adolescentes e pedofilia em redes sociais. Um terceiro homem também foi preso por suspeita de participação no esquema.

De acordo com o delegado Diogo Quaresma, titular da Delegacia de Polícia Civil em Jacinto, um dos vereadores teria coagido uma adolescente de 15 anos a fazer uma videochamada com conteúdo sexual com seu adversário político, também vereador do município. O primeiro vereador então começou a extorquir o adversário e publicou o vídeo em diversas redes sociais.

As investigações começaram na última semana, após uma denúncia anônima, e apontaram que o terceiro suspeito, que não tem envolvimento político, estaria explorando sexualmente a jovem, inclusive levando-a em viagens. Esse homem também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a operação, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu celulares, computadores e pen drives. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar mais envolvidos. O delegado ressaltou a gravidade dos fatos e representou por medidas cautelares pessoais e probatórias contra os três investigados.

Da redação