Suspeito de matar adolescente grávida em Paraopeba continua foragido

Um homem é suspeito de matar a tiros Sara de Oliveira Matias (16 anos), na madrugada de sábado em Paraopeba. A adolescente estava grávida de seis meses e o acusado teria um caso com a jovem.

Foto: reprodução redes sociais

O corpo de Sara foi encontrado por um homem perto do condomínio Vale do Engenho. Ele relatou que um casal em uma motocicleta teria entrado em uma via. Tiros foram escutados e o condutor da motocicleta saiu em alta velocidade. A jovem tinha perfurações na cabeça e ombro, tendo sido encontrada horas após o crime, já sem vida.

O suspeito do crime teria uma relacionamento com Sara; casado, ele estava ameaçando a adolescente de morte. Uma testemunha passou para a Polícia Militar mensagens do homem reiterando o intento de matá-la caso a esposa soubesse do relacionamento.

O homem, que continua foragido, ainda ordenou que a adolescente colocasse a paternidade do bebê em outra pessoa.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas ao 181, Disque Denúncia.

Da redação