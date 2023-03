Funcionários do cemitério acionaram a polícia ao notarem sinais de sangue próximo ao local. Vítima foi resgatada com ferimentos na cabeça e a polícia procura pelo suspeito, que seria seu companheiro.

Mulher foi resgatada pelo Samu em Visconde do Rio Branco — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uma mulher foi encontrada com vida no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (28), após coveiros avistarem uma tumba fechada com tijolo e cimento fresco e sinais de sangue nas proximidades.

A polícia foi imediatamente chamada e, ao chegarem ao local, ouviram pedidos de socorro vindos de dentro do túmulo. Os militares abriram a tumba e encontraram a mulher, cuja idade não foi divulgada, com ferimentos na cabeça, mas ainda com vida.

A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada para o hospital. A perícia também compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. A Polícia Militar continua em busca do suspeito, que seria companheiro da mulher.

Embora tenha apresentado dificuldades em se comunicar, a mulher afirmou que dois homens encapuzados a abordaram, a agrediram e a levaram para o local onde foi encontrada. Os suspeitos já foram identificados e a polícia segue em diligências.

A mulher foi encontrada em um conjunto de sepulturas que estavam interditadas.

Da redação