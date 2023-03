Polícia Militar apreende armas e drogas em operação no bairro Itapoã em Sete Lagoas

Três suspeitos foram detidos, incluindo dois adolescentes, que confessaram envolvimento com o tráfico de drogas e levaram a polícia a encontrar mais entorpecentes escondidos.

Foto: Divulgação/25ºBPM

A Polícia Militar recebeu informações na manhã do dia 27 de março sobre um veículo estacionado em um beco no bairro Itapoã que continha uma arma de fogo em seu interior.

Quando os policiais chegaram ao local, o veículo estava vazio, mas ao investigarem uma residência próxima, encontraram um suspeito de 29 anos e dois adolescentes de 13 e 17 anos. Durante a abordagem, um dos adolescentes foi encontrado com uma arma de fogo calibre .28, carregada com uma munição, enquanto o outro tinha uma arma de fogo calibre .36, também carregada com uma munição. Além disso, foi encontrada uma arma de fogo do tipo garrucha nos fundos da casa.

Os adolescentes confessaram estar envolvidos com o tráfico de drogas e, seguindo as informações fornecidas por eles, os policiais encontraram nove buchas de maconha e uma peteca de cocaína na casa de um deles, na Rua Maria Stela de Souza, no bairro Bernardo Valadares. Na casa do outro adolescente, foram encontradas trinta petecas de cocaína e uma balança de precisão. Com as informações dos adolescentes, os policiais localizaram ainda outras duas barras de maconha e uma balança de precisão em uma área de mata próxima.

O responsável pelo veículo e as armas de fogo foi preso em flagrante, enquanto os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia. As armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar.

Da redação