Homem é preso por suspeita de estuprar e infectar com HIV enteada de 8 anos

A escola da vítima acionou o Conselho Tutelar que, por sua vez, chamou a polícia para registrar o caso em Guapó (GO).

Foto: Ilustrativa/THINKSTOCK

Um indivíduo de 36 anos foi detido sob a suspeita de ter abusado sexualmente da própria enteada, que tem 8 anos de idade, e infectado a criança com HIV. O suspeito foi capturado na terça-feira (28) em Aparecida de Goiânia, mais de três meses após o início das investigações.

Inicialmente, o suspeito enfrenta acusações de estupro de vulnerável, mas as autoridades policiais têm a intenção de indiciá-lo também pelo contágio da criança com o vírus HIV.

O incidente ocorreu em Guapó (GO), e o Conselho Tutelar foi alertado pela escola da vítima, acionando a polícia. As investigações tiveram início em 2022, e a mãe da criança se separou do suspeito quando descobriu os abusos.

O delegado André Veloso declarou: "Ele já sabia que tinha o vírus do HIV. No interrogatório, disse que tinha o vírus antes do relacionamento com a mulher. A gente vai indiciá-lo também por lesão corporal gravíssima, além do estupro de vulnerável". Até o momento, a defesa do suspeito não foi encontrada, e seu nome não foi divulgado pela polícia.

