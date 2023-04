Operação no bairro Barreiro resulta em apreensão de arma de fogo e prisão de suspeito.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

No esforço de aumentar a segurança pública e reprimir crimes violentos no bairro do Barreiro, foi realizada no dia 2 de abril de 2023 uma operação típica de reconhecimento envolvendo a ROCCA e a TATICO MÓVEL, como parte do plano de ação da 192ª Companhia Tático Móvel.

Após diversas buscas e intervenções estratégicas, a equipe tomou conhecimento de um local onde as armas de fogo estavam sendo mantidas de forma irregular. Com essas informações, a equipe conseguiu apreender cinco armas de fogo e prender um indivíduo.

As armas apreendidas incluíam um revólver calibre .38, um fuzil, três espingardas e outro fuzil. A operação resultou em uma prisão e na apreensão dessas cinco armas de fogo.

Da redação