Menor é apreendido acusado de roubo a transeunte na Rua Santa Juliana

Militares apreenderam, na noite de segunda-feira (3) um menor acusado de roubar o celular e outros objetos de um transeunte na Rua Santa Juliana, altura do bairro Emília, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima acionou imediatamente a corporação. Ela relatou que andava pela rua quando o infrator se aproximou com a mão na cintura e anunciou o assalto. Ele estava com uma blusa de frio e boné pretos.

Diligências foram realizadas até encontrarem G.R.A., que, de acordo com a corporação, possuía as características ditas pela vítima; ela reconheceu o menor como autor do crime. O jovem negou a autoria do crime.

G.R.A. foi apreendido, levado até a delegacia em companhia da mãe.

Da redação