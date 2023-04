Tentativa de homicídio em Sete Lagoas: Suspeito é o próprio primo da vítima

Foto: Divulgação

Uma tentativa de homicídio chocou os moradores do bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas, nesta quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, uma jovem de 18 anos foi atingida por disparos de arma de fogo nas costas, desferidos pelo seu próprio primo. A vítima estava na porta da casa de uma amiga quando percebeu a aproximação do agressor, com quem já havia tido desentendimentos no passado.

Assustada, a jovem se abrigou dentro da residência da amiga, mas não conseguiu escapar dos tiros. Após os disparos, o suspeito fugiu a pé, em direção ao interior do bairro Orozimbo Macedo. A vítima foi socorrida imediatamente e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro do bairro Belo Vale, onde se encontra em estado estável.

A polícia está investigando o caso e realizando buscas pelo suspeito. Segundo informações da PM, o agressor já tinha histórico de desentendimentos com a vítima.

