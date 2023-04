Um homem de 34 anos foi esfaqueado na última quinta-feira (6) em Sete Lagoas, após um desentendimento sobre programas sexuais com uma mulher.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima aponta que o estopim da briga foi um aparelho celular. A mulher (36 anos), com um canivete, o golpeou no peito, perto do olho esquerdo e no quadril. O homem foi levado para o Hospital Municipal.

A autora foi levada para a delegacia.

Da redação