Irmão esfaqueia outro durante briga no Silva Xavier

Um desentendimento entre irmãos terminou com um deles esfaqueado na última sexta-feira (7) no distrito de Silva Xavier, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima, D.M.S. (32 anos), estava discutindo com a namorada pelo fato de que a cunhada (M.B.A.) teria entregue seu filho para a ex-companheira. O homem disse que iria "se vingar"; então, foi até a casa da cunhada e começou a apedrejar o imóvel.

O irmão de D.M.S., C.A.S. (52 anos), foi até o irmão para saber o que estava havendo, iniciando então uma discussão - e recebendo uma pedrada na sequência. C.A.S. revidou esfaqueando a vítima.

Socorrido por moradores, D.M.S. foi levado até o Pronto-Atendimento do Belo Vale, sendo transferido para o Hospital Municipal. Ele estava com lesão no tórax e escoriações no peito.

A Polícia Militar foi acionada, juntamente com uma unidade do Corpo de Bombeiros na comunidade. M.B.A. recebeu a corporação relatando o ocorrido. C.A.S. está foragido.

