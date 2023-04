Homem é preso após agredir e manter esposa em cárcere privado em Prudente de Morais

Foi preso na última quinta-feira (6) um homem de 41 anos que mantinha em cárcere privado a esposa no bairro Campo Limpo, em Prudente de Morais. Um vizinho ouviu o grito de socorro da vítima.

Foto ilustrativa: ferias.tur.br

A mulher (36 anos) relatou que era constantemente agredida por D.X.P. - desta vez, o homem a acusou de que ela teria saído com um amante, e a golepou com chutes além de bater com a sua cabeça na parede. Além das agressões, o homem não a deixa sair de casa, tirando as fechaduras das portas, além de fotografá-la nua sem a sua permissão.

D.X.P. confirmou para a Polícia Militar de que agrediu a esposa num acesso de ciúmes. Ele foi detido em flagrante, encaminhado para a delegacia.

Da redação