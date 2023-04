Homem é executado a tiros diante da família em povoado de Baldim

Foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça um homem de 35 anos no distrito da Manteiga, em Baldim. O crime foi presenciado pela família da vítima.

Elton Vagner dos Santos era morador de Santa Luzia, e tinha ido até o povoado na companhia da filha e da namorada para uma festa nesse domingo (9). De acordo com uma testemunha, a vítima teria discutido com um indivíduo.

O homem seguiu para a casa do pai de carro e um outro veículo o seguia. Chegando na porteira do sítio, o autor disse para Elton que "não mexe com mais ninguém", disparando diversas vezes na cabeça da vítima.

A vítima foi socorrida até o pronto atendimento da cidade, mas já estava sem vida. O corpo de Elton Vagner dos Santos foi levado até o Instituto Médico Legal de Sete Lagoas.

Crime foi presenciado pela família

Ainda de acordo com a madrasta da vítima, o crime foi presenciado pela namorada e filha de Elton - a menor teria ido ao encontro do corpo do pai, desesperada. O autor dos disparos está foragido.

