Solução de crimes sexuais será aprimorada com novo equipamento da Polícia Civil

A utilização de tecnologia avançada otimiza a obtenção de perfis genéticos e aumenta significativamente a capacidade de análise de amostras de DNA.

O Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está expandindo e otimizando seu trabalho de obtenção de perfis genéticos com a aquisição de um novo equipamento, o AutoLys, capaz de processar 84 amostras de DNA simultaneamente. A perita criminal Aline Torres de Azevedo Chagas afirma que o equipamento automatiza várias etapas do processamento de amostras, o que aumenta a capacidade de análise e obtenção de perfis. Essa aquisição foi possível graças ao projeto Pró Mulher, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O objetivo é aumentar a robustez do banco de dados da PCMG e incrementar a taxa de elucidação de crimes sexuais. Com o AutoLys, espera-se que três mil amostras de crimes sexuais possam ser processadas anualmente. As amostras são coletadas em hospitais credenciados, que atendem e acolhem vítimas de violência sexual. Esse esforço conjunto resulta de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

A médica-legista Elisa da Cunha Teixeira, coordenadora do Serviço de Sexologia do Instituto Médico Legal Dr. André Roquette (IMLAR), explica que o atendimento às vítimas é único, emergencial e multidisciplinar, e que a coleta precoce de evidências é realizada no momento do acolhimento para subsidiar a investigação criminal.

Em Minas, 42 unidades de saúde são credenciadas para realizar esse tipo de atendimento humanizado, sendo cinco delas em Belo Horizonte: hospitais Risoleta Neves, das Clínicas e Júlia Kubitschek, Maternidade Odete Valadares e Hospital Odilon Behrens, que realiza 70% dos procedimentos. O protocolo de atendimento foi expandido para o interior do estado, dobrando o número de unidades de atendimento desde 2019, o que é considerado um importante avanço para encurtar caminhos, minimizar danos e dar o suporte necessário às vítimas.

