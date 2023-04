Ladrões promovem o terror a motorista em Sete Lagoas: carro e objetos foram levados

Criminosos renderam um homem que conduzia seu carro no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas, na noite de domingo (9). Ele ficou sob poder dos ladrões enquanto era ameaçado constantemente.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima (46 anos) estava parado no cruzamento das Ruas Joaquim Cândido com Professor Marciano Tão conversando ao celular, quando dois criminosos o surpreenderam, um com uma faca e outro simulando ter uma arma de fogo.

A dupla entrou no carro: um dos criminosos que estava com a arma branca sentou no banco do passageiro, ordenando que a vítima seguisse dirigindo; enquanto isso, o outro criminoso encosta na nuca dela o que seria um cano de arma de fogo. Eles falavam para que a vítima não olhasse para eles.

Novas ameaças

Não satisfeitos, a dupla ainda queria a todo momento que a vítima transferisse via PIX dinheiro, mas a vítima não tinha dinheiro em conta. Enquanto isso, os criminosos ordenaram que ele fosse até o Vapabuçu, onde um dos criminosos assumiu o controle do carro.

A vítima foi para o banco de trás, ainda sob ameaça. Os criminosos foram até Prudente de Morais e entraram em uma área pertencente à Embrapa. Lá, eles amarraram as suas mãos, a tiraram do carro e abandonaram por lá, dizendo que ia fazer compras com o cartão - e que se não desse certo, eles retornariam. O motorista conseguiu se desamarrar e fugir.

Ao todo, foram roubados um Fiat Palio, um aparelho celular e os cartões bancários. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

Da redação