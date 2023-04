Quatro pessoas são detidas em blitz da Polícia Militar Rodoviária em Sete Lagoas

Quatro pessoas foram presas durante blitzes realizadas nas rodovias que dão acesso a Sete Lagoas nesse sábado, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Foto: Omar Freire / ilustrativa

As fiscalizações aconteceram nas MGs 323, MG 238 e LMG 807. Ao menos 49 veículos foram fiscalizados, com 26 pessoas abordadas. Os detidos, de acordo com a PMRv, foram flagradas em embriaguez tipo crime ao volante (ao menos três pessoas); e uma detida por uso e consumo de drogas, sendo flagrado com um cigarro de maconha.

Veja o balanço final das operações:

49 veículos fiscalizados



26 pessoas abordadas

Infrações

- 2 pessoas inabilitadas

- 2 pessoas com carteiras vencidas

- 3 pessoas com embriaguez administrativa

- 3 pessoas com embriaguez crime, sendo presas

- 1 pessoa com uso e consumo de drogas (maconha)

Da redação