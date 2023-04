Mulheres são presas tentando entrar na Penintenciária Nelson Hungria com celular nas partes íntimas; uma delas afirma ser de Sete Lagoas

Na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, duas mulheres foram flagradas no domingo passado (16) tentando entrar com celulares escondidos em suas partes íntimas. Elas foram descobertas durante revista com o "body scan", equipamento que identifica objetos metálicos no corpo dos visitantes.

Créditos: imgem cedida à Itatiaia

Segundo apurado pela Itatiaia, uma das suspeitas foi identificada com um celular dentro da vagina e a outra com um aparelho dentro do ânus.

Também de acordo com a Itatiaia, as mulheres foram conduzidas à delegacia de plantão da Polícia Civil (PC) e lá prestaram depoimento. Uma delas afirmou ser moradora de Sete Lagoas e que foi ameaçada para entrar com o celular na unidade prisional. A outra mulher, que estava visitando o namorado, alegou ter encontrado o celular na rua e decidiu levá-lo consigo para a penitenciária.

Da Redação com Itatiaia