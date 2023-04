Operação Lesa Pátria: Polícia Federal busca prender mais 16 suspeitos de invasão aos Três Poderes

A ação faz parte da 10ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens protegidos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal julga 100 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra suspeitos de participação nos atos.

Foto: Ton Molina/Fotoarena/Agência O Globo

Nesta terça-feira, 18 de abril, a Polícia Federal está tentando prender 16 novos suspeitos de envolvimento nos atos criminosos que resultaram na invasão e vandalismo dos prédios dos Três Poderes da República em 8 de janeiro. A décima fase da operação Lesa Pátria está cumprindo mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil.

Segundo a PF, os fatos investigados podem constituir crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

De acordo com a Procuradoria Geral da República (PGR), até o momento, 1.390 pessoas foram denunciadas por envolvimento nos atos, sendo que 294 permanecem presas e 100 estão tendo suas denúncias analisadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde a madrugada desta terça-feira, 18 de abril. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, já votou pela aceitação da denúncia e transformação dos acusados em réus. Restam os votos de outros nove ministros, que podem ser dados até o dia 24.

Paralelamente a isso, o STF começou a julgar, em plenário virtual, as 100 denúncias oferecidas pela PGR contra suspeitos de participação nos atos golpistas, sendo que esses 100 fazem parte do grupo de 294 suspeitos que permanecem em prisão preventiva. O julgamento prossegue até a próxima segunda-feira, 24 de abril, e definirá se as pessoas denunciadas se tornam réus por crimes relacionados aos atos golpistas.



O primeiro a votar, o ministro relator Alexandre de Moraes, defendeu que todos os 100 acusados sejam transformados em réus. O julgamento terá apenas 10 votos, devido à aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski no início de abril.

Da redação