Polícia cumpre mandado em Sete Lagoas durante operação que combate quadrilha que assalta fazendas

Uma operação de combate a uma quadrilha especializada em roubos a fazendas foi realizada pela Polícia Civil em cidades do Centro-Oeste mineiro - mandados de busca e apreensão foram também cumpridos em Sete Lagoas.

Foto: Polícia Civil / divulgação

Batizada de "Anjos do Campo", a operação realizou busca a dois suspeitos que já estão presos e cumpriu mandados em Belo Horizonte, Cláudio, Divinópolis, João Pinheiro e em Sete Lagoas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações se iniciaram em março quando a quadrilha roubou diversos objetos e maquinário de uma fazenda em Santo Antônio do Monte.

Para a PCMG, o grupo age de maneira semelhante: o alvo dos roubos são máquinas agrícolas e de construção civil. Na operação foram apreendidos trator, caminhão, caminhonete e ferramentas para obras.

Além dos dois presos que foram alvos do mandado, uma terceira pessoa está sob mira da polícia por estar envolvida nos crimes.

Da redação com Por Dentro de Tudo