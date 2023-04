A Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de 10 anos em Curvelo

Na noite do último dia 5 de abril, um garoto de 10 anos deu entrada já sem vida no pronto atendimento municipal de Curvelo-MG. O caso aconteceu no bairro Palmeiras e foi tratado inicialmente como suicídio. O menino estava em casa quando teria usado um cabo para se enforcar após ter tido o aparelho telefônico confiscado pela mãe. No entanto, a Polícia Civil ainda investiga o caso e não descarta outras hipóteses para a morte do garoto.

Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Em contato com a PCMG, a equipe do ClickCurvelo.com foi informada de que a Perícia Oficial foi encaminhada para realizar os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação: "Sobre o fato envolvendo a morte de uma criança de 10 anos ocorrido na noite de 05/04/2023 no bairro Palmeiras em Curvelo, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que encaminhou ao local a Perícia oficial para realizar os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação."

Os policiais que atenderam a ocorrência, assim como a família da criança, estão sendo ouvidos para apurar o que de fato ocorreu no dia da morte do garoto. "A PCMG apura as circunstâncias e a motivação do crime. Laudos periciais estão sendo elaborados, e os envolvidos estão sendo ouvidos. Após a conclusão dos trabalhos de polícia judiciária, outras informações poderão ser divulgadas", finalizou a assessoria de comunicação da PCMG. Ainda segundo a PCMG, não houve prisão até o momento.

