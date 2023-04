Polícia Militar prende suspeitos por tráfico de drogas em festa no Bairro Jardim dos Pequis

Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas na madrugada de 26 de abril, após a Polícia Militar receber informações de que estariam comercializando entorpecentes em uma festa no Bairro Jardim dos Pequis. Durante a abordagem, os policiais flagraram os suspeitos tentando se desfazer das drogas, sendo apreendidas 25 petecas de cocaína com um deles e mais quatro no interior do veículo. Além disso, foram encontrados R$660,00 em dinheiro. Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e o veículo foi removido do local.

Foto:Divulgação/25º BPM

Na madrugada de 26 de abril, a Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam comercializando drogas em uma festa no Bairro Jardim dos Pequis. Os suspeitos, de 26 e 28 anos, foram flagrados pelos policiais militares em um veículo Fiat Palio de cor preta, deslocando em direção ao bairro Jardim Europa.

Durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo tentou engolir uma peteca de cocaína, mas foi impedido pelos policiais. O outro suspeito também tentou se desfazer da droga, mas acabou sendo pego pelos agentes. Ao todo, foram apreendidas 25 petecas de cocaína com um dos suspeitos e mais quatro petecas dentro do veículo.

Além das drogas, os policiais também encontraram R$660,00 em dinheiro dentro do carro. Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas apreendidas. O veículo foi removido do local.

Da redação com Agência Local de Comunicação/ 25º BPM