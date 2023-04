Suspeita de fraude de atestados médicos em Sete Lagoas: Funcionárias utilizam assinatura de médica já falecida

Duas funcionárias de Sete Lagoas estão sendo investigadas por apresentar atestados médicos falsos para justificar suas faltas no trabalho. As suspeitas recaem sobre uma trabalhadora de uma empresa de empréstimo de dinheiro e outra de uma unidade de saúde. A denúncia foi feita após diversas consultas referentes aos atestados em questão. Os atestados falsos foram destinados às funcionárias e assinados por uma médica que faleceu há mais de um ano e por um profissional não registrado no Conselho Regional de Medicina. As duas funcionárias podem ser indiciadas por falsificação de documento.

Imagem: Reprodução/Pixabay

Duas funcionárias de Sete Lagoas estão sendo investigadas por apresentar atestados médicos falsos para justificar suas faltas no trabalho. As suspeitas recaem sobre uma trabalhadora de uma empresa de empréstimo de dinheiro e outra de uma unidade de saúde. A denúncia foi feita por uma servidora do Pronto Atendimento do bairro Belo Vale, que registrou um Boletim de Ocorrência na terça-feira, 25 de abril, após receber diversas consultas referentes aos atestados em questão.

Segundo as informações disponíveis, dois dos atestados falsificados foram destinados à funcionária da empresa de empréstimo de dinheiro. O primeiro deles foi assinado por uma médica que faleceu há mais de um ano, enquanto o segundo teria sido emitido por um profissional que não é registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM). Já o terceiro atestado falso seria para a funcionária da unidade de saúde e também foi assinado pela médica que já faleceu.

As duas funcionárias agora estão sendo investigadas pela polícia e podem ser indiciadas por falsificação de documento. Ainda não há informações sobre possíveis sanções disciplinares ou demissões das funcionárias envolvidas.

Da redação com TecleMidia