Homem é preso por falta de porte de arma de fogo em Santana de Pirapama

Foi detido pela Polícia Militar do Meio Ambiente (PMAMB) em Santana de Pirapama um homem por posse ilegal de arma de fogo nessa segunda-feira (1º). O autor tinha o registro da arma.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Os agentes estavam a realizar um patrulhamento ambiental preventino na LMG 807 quando suspeitaram de ocupantes de um caminhão-baú que trafegava pelo local. O veículo foi abordado e na verificação encontraram uma pistola 9mm com carregador, munições e coldre, pronta para uso.

O proprietário do armamento entregou o registro do revólver, mas não tinha a comprovação do porte, sendo detido. O caminhão onde estava também com documentação irregular, mas por falta de reboque ele não foi removido.

Da redação com 25º BPM