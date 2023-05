Um jovem de 19 anos foi preso nesta quarta-feira (3) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi abordado pela Polícia Militar no aglomerado Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Em seguida, os policiais encontraram em uma casa, no bairro Olhos d’Água, região Oeste, drogas e armas, entre elas uma submetralhadora.

Foto: Polícia Militar /´Divulgação

Os policiais apreenderam 15 tablets, oito pacotes e uma porção de pasta base de cocaína, além de 51 buchas, 19 barras e uma porção de maconha. Os entorpecentes poderiam render mais de R$ 1 milhão a traficantes, segundo o tenente Paiva, do comando tático do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

“Essa estimativa é um valor aproximado considerando os valores que os entorpecentes são vendidos no mercado. Pode ser até mais, devido à quantidade e a especifidade da droga. Isso porque pasta base de cocaína é matéria-prima”, explicou.

Na casa do suspeito os policiais também encontraram armas, sendo uma pistola e uma submetralhadora artesanal. Também foram encontradas munições e um colete balístico.

Com O Tempo