Vídeo: Operação policial prende quatro suspeitos de clonagem de cartões em Sete Lagoas

Uma quadrilha especializada em clonagem de cartões foi desarticulada pela Companhia Ambiental da Polícia Militar do Brasil em Sete Lagoas, Minas Gerais, após uma denúncia atendida pela Polícia Militar. O grupo criminoso agia ligando para as vítimas sob o pretexto de entregar copos térmicos de uma grande loja de varejo, clonando os dados dos cartões das vítimas. A operação resultou na apreensão de seis máquinas de clonagem de cartões, além de outros objetos e quatro suspeitos foram presos e estão sob custódia da polícia.

Foto: Divulgação/ 1ª CIA PM MAMB

Durante patrulhamento no bairro Jardim Arizona, a equipe liderada pelo 1º Sargento Gatti recebeu informações sobre a forma de atuação da quadrilha. Após uma investigação completa, o primeiro suspeito foi detido. Os outros três membros foram posteriormente capturados e presos. O grupo agia ligando para as vítimas sob o pretexto de entregar copos térmicos de uma grande loja de varejo (Lojas Americanas). Eles colocavam uma etiqueta da loja com os dados do destinatário na embalagem. Na entrega, exigiam um pagamento de R$ 6,75 pelo frete. Quando a pessoa pagava com o cartão, a máquina clonava as informações e posteriormente eram realizados saques nas contas das vítimas.

A operação resultou na apreensão de seis máquinas de clonagem de cartões, 34 copos térmicos, 190 adesivos com informações das vítimas, R$ 134,60 em dinheiro, três motocicletas, um carro, uma maleta e quatro celulares. Os quatro suspeitos foram presos e estão sob custódia da polícia.

O 1º sargento Gatti, um dos responsáveis pela operação, afirmou: "Eles chamavam pelas pessoas nas casas. Quando o morador dizia que não havia feito a compra, eles diziam que estavam apenas entregando a mercadoria e que, se a pessoa pagasse a taxa de R$ 6,75 de frete, poderia ficar com a entrega".

