Uber divulga nota de posicionamento após caso de estupro ser denunciado

Após a divulgação de mais um caso de possível estupro cometido por um motoriste de aplicativo da Uber, a empresa divulgou uma nota de posicionamento sobre o caso.

Em nota, a empresa informou que o motorista já teve sua conta desativada e irá contribuir com as investigações para que tudo seja devidamente apurado pelas autoridades. Confira na íntegra:

"A Uber considera inaceitável qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência. O motorista teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações e ressalta sempre a importância de reportarem esses incidentes, para que possamos tomar as medidas necessárias.

A empresa defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Por isso, desde 2018 a empresa mantém o compromisso de participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher e segue investindo constantemente em conteúdos educativos contra o assédio para motoristas.

Em conjunto com o Instituto Promundo, foi lançado o Podcast de Respeito e mais recentemente a Uber lançou uma campanha educativa de combate ao assédio em parceria com o MeToo Brasil. Além disso, também em parceria com o MeToo, a plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero, que será disponibilizado para a usuária.

Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas, como, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, detecção de linguagem imprópria no chat, botão de ligar para a polícia, entre outros."

Relembre o caso

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente, de 15, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na última terça-feira (2).

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela solicitou um Uber da sua casa, no bairro Bandeirinhas para o clube Teuto, que fica no bairro Cidade Verde, onde treina voleibol.

O motorista chegou em um HB20 de cor cinza. Na versão da vítima, chegando no ponto de desembarque, o motorista parou o veículo nos fundos do estacionamento, segurou em sua perna e tentou beijá-la à força.

Ela relatou à polícia que recusou o beijo e, nesse momento, o motorista a teria ameaçado, abaixou suas roupas e a estuprou. Em seguida, a expulsou do carro e fugiu.

A adolescente procurou atendimento no Hospital Regional de Betim, que constatou o abuso sexual. Ela reconheceu o suspeito por foto e a PM verificou que ele continuava rodando no aplicativo.

A versão do motorista

Policiais foram até a casa do motorista e a esposa do suspeito entrou em contato com ele.

Aos PMs, o homem alegou que recebeu uma chamada e, ao parar no clube, a adolescente teria dito que ele era "muito legal" e pedido um beijo. O motorista de 30 anos, então, pulou para o banco de trás e os dois teriam se beijado por três minutos. Ele afirmou à PM que “não havia nada, além disso”.

O homem disse ainda que o estacionamento estava movimentado e que “desconfiou que se tratava de uma menor de idade”.

Ainda na versão do suspeito à polícia, a passageira pediu o número do telefone celular, contudo, “ele negou a repassar por ser casado.”

Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da Redação com Itatiaia