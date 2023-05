Homem apresenta atestados falsos a empresa e é preso em Sete Lagoas

A 'farra' dos atestados falsos continua em Sete Lagoas: um homem, que trabalhava em um restaurante do centro da cidade foi detido após apresentar os documentos falsificados. Ele teria pago R$ 100 por cada atestado.

Foto ilustrativa / opiniaorh.com

V.J.E. (31 anos) teria apresentado atestados falsos em 22 de janeiro, 16 de abril e no dia 1º de maio, com atendimento feito supostamente no Pronto-Atendimento do Belo Vale. A gerência do estabelecimento verificou com o centro de saúde que constatou que não houve atendimento médico a V.J.E..

Nisso, na última terça-feira (2), o homem foi chamado até o escritório do estabelecimento, já com a farsa descoberta. Ele confessou que os atestados não eram legítimos e que teria pago R$ 100 em cada documento.

V.J.E. ainda falou que desejava ser demitido do restaurante e receber seus direitos trabalhistas, mas não chegou a acordo com o estabelecimento. Então, para ele, o recurso foi usar de atestados falsos para faltar ao trabalho.

Ele foi demitido da empresa, mas por justa causa. A gerência do restaurante acionou a Polícia Militar que prendeu V.J.E., que foi levado até à delegacia. Indagado sobre o responsável pela confecção dos documentos, o homem indicou o endereço de uma mulher, mas, ela não foi encontrada.

Da redação