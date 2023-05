Vídeo: Carreta com placa do Paraguai tomba em rodovia mineira com carga de maconha

Uma carreta com placa do Paraguai que transportava uma carga de maconha tombou na madrugada desta sexta-feira (5) em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O motorista da carreta não estava presente no local do acidente, e a Polícia Militar Rodoviária constatou que a carga de mais de 10 toneladas ficou parcialmente espalhada às margens da rodovia. Viaturas da PMRv estão realizando buscas na área para encontrar o motorista.

Foto: PMRV/Divulgação

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5) em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, envolvendo uma carreta com placa do Paraguai. Por volta das 5h30, o veículo, que transportava maconha, tombou na MGC-497.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que o motorista da carreta não estava presente. Segundo o Tenente Fernando Quatroque, a carga de mais de 10 toneladas foi encontrada no veículo acidentado.

O acidente ocorreu no km 219 entre Iturama e Campina Verde. Viaturas da Polícia Militar Rodoviária estão realizando buscas na área para encontrar o motorista. A carga ficou parcialmente espalhada às margens da rodovia.

Uma carreta com placa do Paraguai que transportava uma carga de maconha tombou na madrugada desta sexta-feira (5) em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.



📹: PMRV/Divulgação pic.twitter.com/c7DQKoZ3CX — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 5, 2023

Da redação