Chefe do tráfico de Sete Lagoas é preso em agência bancária de Itabirito

Homem considerado o chefe do tráfico de drogas da cidade de Sete Lagoas foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária em Itabirito, região Central do Estado. O suspeito, de 43 anos, estava foragido e possui diversas passagens por tráfico, roubo e posse ilegal de arma. Sua captura ocorreu após denúncias de que ele estava realizando depósitos de R$ 5.000 em uma sacola contendo cerca de R$ 150 mil. Durante a abordagem, o suspeito apresentou nervosismo e tentou se identificar com um nome falso. Após investigações, a polícia descobriu que o indivíduo era o líder do tráfico na cidade. Na residência em Itabirito, onde morava com sua esposa e filho, foram encontrados blocos de dinheiro, caderno de contabilidade, extratos bancários, drogas e celulares. O homem foi detido por falsidade ideológica, tráfico de drogas e também tinha um mandado de prisão em aberto.

Foto: PMMG/Divulgação

Na mesa de apoio do caixa eletrônico, os policiais encontraram uma sacola contendo R$ 35 mil em dinheiro, juntamente com vários extratos bancários emitidos no caixa, todos creditados em horários consecutivos para o mesmo cliente. Quando questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito alegou ser proprietário de um supermercado em Sete Lagoas e afirmou ter realizado transações de compra e venda de veículos.

Posteriormente, o indivíduo apresentou uma identidade falsa e demonstrou incerteza ao responder a outras perguntas. Quando o serviço de inteligência da Polícia Militar alertou sobre a possibilidade de ele ser o chefe do tráfico de Sete Lagoas, o suspeito ficou enfurecido e arremessou seu celular na rua.

O veículo de luxo no qual o homem estava foi revistado, porém nada de relevante foi encontrado, exceto por um documento também em nome falso. O suspeito indicou o endereço onde alugava uma residência em Itabirito e afirmou que lá havia mais dinheiro proveniente do tráfico.

Na residência, onde a mulher e o filho do foragido estavam presentes, a polícia encontrou em cima de uma mesa várias pilhas de dinheiro separadas, um caderno de contabilidade com valores significativos atribuídos a diferentes nomes, diversos extratos bancários, além de uma balança de precisão, duas sacolas contendo cocaína e dois celulares. O montante de dinheiro encontrado na casa foi de R$ 53.480.

Além do mandado de prisão em aberto, o homem foi conduzido à delegacia sob acusações de falsidade ideológica e tráfico de drogas.

