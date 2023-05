'Ladrões do Onix': mulher e jovens são alvos de trio assaltante em Sete Lagoas

Uma mulher de 57 anos e dois adolescentes foram assaltados por um trio que estava em Chevrolet Onix no bairro São Dimas. Até o momento eles não foram localizados.

Foto ilustrativa / Raquel Freitas: TV Globo

O primeiro assalto aconteceu no cruzamento entre as ruas Pedra Grande e José Castanheira. A mulher passava pela rua, quando o veículo se aproximou e um dos assaltantes desceu do carro com um revólver na mão. Ele anunciou o assalto e levou o celular da vítima.

Já a segunda ação delituosa do trio foi na Rua Ubá. Os jovens estavam na rua, andando de bicicleta, quando o Onix chegou até perto e levou mochila, blusa e celular.

A Polícia Militar foi acionada mas os suspeitos do crime nem a placa do veículo foram identificadas.

Da redação