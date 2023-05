Furto de carga é frustrado pela polícia em Sete Lagoas

Um caso de furto de carga ocorreu na região central de Sete Lagoas, onde indivíduos foram presos após uma perseguição policial intensa. Parte da carga roubada, que consistia em 12 sacos de leite em pó, foi recuperada e devolvida ao proprietário legítimo. O incidente foi divulgado por uma rádio local e mobilizou diversas equipes de segurança para intervir no crime.

Foto: Divulgação/ PM

Ontem, quarta-feira, dia 10, ocorreu um roubo de mercadorias na região central de Sete Lagoas. As informações sobre o incidente foram divulgadas por uma rádio local. O crime aconteceu perto da Rodoviária da cidade.

As autoridades receberam o relato e imediatamente chamaram a equipe do Tático Móvel para intervir. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os criminosos, que fugiram pulando no córrego do Diogo. Para capturá-los, chamaram mais viaturas do Comandante da área central e a unidade 31956, que ajudaram a cercar os suspeitos.

Depois de uma perseguição intensa, as forças de segurança conseguiram prender os responsáveis pelo roubo. Além disso, parte da mercadoria que tinha sido roubada foi recuperada. Ao todo, encontraram e devolveram ao dono legítimo 12 sacos de leite em pó, pesando 25 kg cada.

