Polícia investiga denúncia de estupro ocorrido em festa dentro da UFMG

Uma jovem de 18 anos alega ter sido vítima de estupro na madrugada deste sábado (13) dentro do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo informações da Polícia Militar, a moça relatou ter participado de uma festa dentro da instituição e ter ficado embriagada quando ocorreu o abuso. A vítima apresentou um exame médico que comprova a conjunção carnal, de acordo com o tenente Heberth, do 34° Batalhão da PM, responsável pela ocorrência.

Campus da UFMG. Foto: Divulgação / UFMG

O boletim de ocorrência afirma que inicialmente a jovem teria aceitado a aproximação do homem e não resistido em seguir para um local mais isolado dentro do campus. "Nesse momento, o rapaz teria passado a mão nas partes íntimas da menina sem consentimento", relatou o tenente Heberth.

A jovem declarou à polícia estar sob forte efeito de álcool durante o abuso e afirmou não se lembrar com detalhes do que teria ocorrido em seguida. Ela sentiu dores na região íntima depois de deixar o campus e buscou atendimento médico, onde foi confirmado o estupro.

Até a manhã deste sábado (13), a Polícia Militar continuava em busca do suspeito de ter cometido o abuso sexual contra a jovem. Entretanto, a corporação não divulgou informações sobre a identidade ou descrição física do suspeito. O tenente Heberth, responsável pela ocorrência, não soube informar se tanto a vítima quanto o agressor são alunos da UFMG, apesar do ocorrido ter acontecido dentro da instituição.

A reportagem do jornal O Tempo entrou em contato com a UFMG e a Polícia Civil e aguarda posicionamentos sobre o caso.

Da Redação com O Tempo