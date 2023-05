Menina de 9 anos grava estupros do padrasto e polícia pede prisão, mas Justiça nega

A vítima registrou 17 vídeos dos abusos e mostrou à mãe; a família levou as imagens à polícia, que alegou não ser possível identificar o rosto do suspeito

Uma menina de 9 anos foi vítima de abuso sexual, e o suspeito do crime é o padrasto. A vítima gravou os crimes e as imagens foram levadas à polícia, mas o homem segue solto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Morada Nova de Minas, região Central do estado, na última semana.

Foto: Reprodução/iStock

O pai da criança, que preferiu não ser identificado, contou à reportagem da Itatiaia que tomou conhecimento dos abusos pela mãe da criança, que revelou a situação e enviou 17 vídeos que registravam os crimes.

"Dos 17 eu vi três, não aguentei ver o resto e não quero, o que eu vi é uma coisa absurda. Ele é um monstro", afirmou.

A família levou as imagens à polícia e registrou a denúncia, mas agentes informaram que não seria possível prender o suspeito por não ter imagens do rosto dele e da vítima. Segundo o pai, o investigado e família dele têm influência na cidade.

"Tudo está com a polícia, não sei o que o juiz está esperando", lamenta o pai.

A Polícia Civil e Ministério Público pediram a prisão preventiva do homem, mas a Justiça indeferiu o pedido. No documento, o juiz disse que 'o crime supostamente praticado ostente natureza grave e repugnante, a que se considerar que a prisão preventiva deve ser utilizada de forma excepcional'.

A reportagem da Itatiaia entrou em contato com o delegado responsável pelo inquérito, mas ele preferiu não se pronunciar no momento. Ao ser questionado se os vídeos do estupro foram levados à Justiça, afirmou:

'O inquérito foi devidamente instaurado e demais diligências estão sendo empreendidas, por se tratar de acusação de crimes sexual envolvendo criança, as investigações seguem em caráter de sigilo. Outras informações serão repassadas em momento oportuno'.

Com Itatiaia