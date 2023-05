Policial do Ceará mata quatro colegas de trabalho em delegacia

Um trágico incidente ocorreu na madrugada de domingo, 14 de maio, em Camocim, cidade do Norte do Ceará, a cerca de 350 milhas de Fortaleza. Durante o ocorrido, um policial civil tirou a vida de quatro colegas de trabalho. A Polícia Civil se expressou diante dessa situação e identificou como vítimas como Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, que eram escrivães, e Gabriel de Souza Ferreira, que era inspetor.

Foto: Divulgação/ PCCE

O suspeito, identificado como Dourado, inspetor da Polícia Civil, estava de folga quando cometeu o crime. Após atirar nos colegas, ele fugiu em um veículo policial, mas posteriormente abandonou o carro e foi entregue no quartel da Polícia Militar da cidade.

O incidente resultou na morte de três escrivães dentro da delegacia e de um inspetor do lado de fora. O crime ocorreu na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, que se encontra cientificamente e passa por perícia.

A motivação por trás desse crime ainda não foi esclarecida e está sendo investigada. Até a manhã de domingo, os corpos das vítimas foram levados para Sobral pela Perícia Forense. Dourado foi levado para o município de Sobral, onde foi realizado o flagrante, e atualmente encontra-se detido na Penitenciária Industrial Regional.

A audiência de custódia está programada para ocorrer nesta segunda-feira, 15 de maio, no mesmo município, de acordo com a advogada do suspeito. Durante o interrogatório, Dourado mordeu em silêncio e foi encaminhado para fazer o exame de corpo de delito.

A advogada do suspeito, Neirilane Roque, informou que ele está sob custódia policial e em estado de choque, incapaz de prestar esclarecimentos em estado de espera no momento. Ele está isolado e sob custódia da Polícia Militar. Os procedimentos a seguir estão sendo aguardados.

A frequência poderá ocorrer em Fortaleza ou em Sobral, que está localizada a aproximadamente 137 milhas de Camocim.

O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol) emitiu uma nota sobre o incidente, expressando tristeza pela devastação e destruição causada às famílias das vítimas. O sindicato se solidarizou com todas as famílias que esperavam e com os colegas de trabalho que perderam seus companheiros, desejando conforto para seus corações nesse momento de dor.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes e expressou sua consternação diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, onde quatro civis perderam suas vidas em um ataque perpetrado por um colega, de acordo com informações divulgadas. O governador manifestou solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado, assegurando que o Governo do Ceará fornecerá total apoio aos familiares das vítimas.

Da redação com G1.