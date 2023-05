Casal é preso em Lagoa Santa por deixar crianças trancadas dentro de carro

A PMMG foi informada de que três crianças haviam sido deixadas presas dentro de um carro na madrugada dessa segunda (15/05), em fente a um local de festas no bairro Morro do Cruzeiro em Lagoa Santa-MG. Os pais estavam dentro do local e foram presos.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os policias encontraram as crianças de 5, 9 e 11 dentro do carro trancado e com vidros fechados. Os responsáveis estavam dentro do local onde ocorria um show de forró. Diante disso, eles foram presos em flagrante no interior do bar e encaminhados à presença da Polícia Judiciária.

Acionado, o Conselho Tutelar orientou que a PM deixasse as crianças sob custódia com outros familiares. Duas meninas foram entregues em segurança com a mãe e a terceira entregue a tios.

Da Redação com Por Dentro de Tudo, fonte ALCO - 8ª CIA PM IND