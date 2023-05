Policial militar agride ex-mulher com coronhadas em BH, dentro do quartel

O incidente ocorreu na sexta-feira passada (12) e está sendo investigado pelas autoridades. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito surpreendeu a mulher e um colega, ameaçando-os com uma arma de fogo. As vítimas conseguiram buscar abrigo no quartel, mas o agressor seguiu atrás e conseguiu agredi-la com coronhadas. O pai da vítima interveio e o suspeito fugiu. A mulher recebeu atendimento médico e as medidas de acolhimento e proteção foram tomadas pela Polícia Militar. O ex-policial ainda não foi localizado. A PMMG emitiu um posicionamento informando que as devidas medidas estão sendo adotadas e que uma medida protetiva foi expedida em favor da vítima. A investigação está em andamento.

Foto: Ilustrativa

Um ex-policial militar é suspeito de perseguir sua ex-companheira, também militar, invadir um quartel no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, onde a mulher tentou se refugiar, e agredi-la com coronhadas. O incidente ocorreu na sexta-feira passada (12). O casal havia terminado o relacionamento recentemente.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava em um veículo com outro militar, a caminho do quartel. Ambos foram surpreendidos pelo suspeito, que também dirigia um carro, se aproximou das vítimas e começou a ameaçá-las, apontando uma arma de fogo.

As vítimas conseguiram chegar ao quartel e entraram no local. O suspeito os seguiu, acelerou o veículo, fez uma manobra dentro das dependências e saiu. Mais tarde, quando a mulher estava retornando para casa, o ex-policial militar a perseguiu e a agrediu com coronhadas. Ele ainda teria apontado a arma para o rosto dela. O agressor só parou quando o pai da mulher apareceu. A vítima recebeu atendimento médico, e o suspeito ainda não havia sido localizado até o registro do boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que todas as medidas de acolhimento e proteção em relação à mulher foram tomadas e que o policial ainda não foi localizado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que o fato envolve três policiais militares, fora do horário de serviço. O possível autor, policial aposentado, fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. A PMMG esclarece, ainda, que as medidas de acolhimento e proteção à vítima foram adotadas e uma medida protetiva expedida em seu favor, pelo juiz competente.

Da redação com O Tempo.