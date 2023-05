Após mais uma agressão, mulher denuncia companheiro que é detido em Paraopeba

Foi detido no último domingo (14) no centro de Paraopeba um homem de 25 anos acusado de agredir a companheira. De acordo com a vítima, o suspeito estava em um surto por ciúmes - e não é a primeira agressão dele contra ela.

I.C.S.S.G. estava com a companheira em um veículo por aplicativo, retornando para casa - no caminho, o casal discuia e ele ameaçava "resolver as contas" com ela. Já na residência, I.C.S.S.G. alegou que a mulher estava "se engraçando para outros homens".

Nisso, ele iniciou as agressões: foram socos no rosto, ela foi jogada ao chão após ser puxada pelos cabelos e ainda foi pisoteada. A vítima teve hematomas nos olhos e um corte nos lábios.

A mulher acionou a Polícia, que deteve I.C.S.S.G. em flagrante. A companheira relatou que era a quinta agressão sofrida por ela, mas, que desta vez ela procurou as autoridades para denunciar.

Apesar dos ferimentos, a vítima recusou atendimento médico.

Da redação