Morador de Baldim cai em golpe na internet e perde R$ 980

O velho golpe que ainda rende vítimas: um morador de Baldim foi lesado em R$ 980 após um estelionatário se passar por seu filho lhe pedir dinheiro pela internet.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O caso aconteceu nessa segunda (15). A vítima recebeu uma mensagem de um número desconhecido, e nele tinha a foto de seu filho que lhe pedia dinheiro via PIX. No momento, o homem passou a primeira quantia solicitada.

Mas, após pedir os R$ 980, o golpista queria mais R$ 1 mil. A vítima iria realizar a transferência mas não conseguiu - ao entrar em contato com o gerente do banco no qual é correntista, ele foi informado que sua conta-corrente foi bloqueada por conta do golpe.

Como evitar este golpe

Muito comum, mas também muito eficaz, o golpe do falso contato pedindo dinheiro é simples de ser solucionado. No momento que a pessoa recebe a mensagem do suposto filho, parente ou amigo pedindo o dinheiro, vá até o contato principal do mesmo e confirme a informação, de preferência via ligação. Detectada a fraude, procure as autoridades para relatar o ocorrido via boletim de ocorrência.

Da redação